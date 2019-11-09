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رقم الخبر: 267709 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 17:05 الاقسام: رياضة  
صراع بين يوفنتوس و إنتر ميلان على راكيتيتش

صراع بين يوفنتوس و إنتر ميلان على راكيتيتش

يحاول نادي إنتر ميلان تدعيم خط الوسط لفريق المدرب أنتونيو كونتي في سوق الانتقالات الشتوية ويضع هذا الهدف كأولوية إضافة إلى مركز رأس الحربة.

لكن النيراتزوري قد يواجه بعض المضايقات من جانب نادي يوفنتوس والذي أبدى رغبته في ضم إيفان راكيتيتش والذي يعتبر هدفاً للفريق الأسود والأزرق منذ فترة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اليوفي عاد لاهتمامه القديم بالنجم الكرواتي والذي أجرى بعض الاتصالات مع برشلونة في الصيف لضمه بالفعل قبل أن يتعثر الانتقال في الأخير.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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