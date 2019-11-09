خطف الماتادور الإسباني رافاييل نادال صدارة التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس من أنياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش ، لكن الأخير أنعش حظوظه في إنهاء الموسم بالصدارة بعد تتويجه بلقب بطولة باريس ، الأحد الماضي.

الآن تنتقل المعركة الأخيرة للفوز بصدارة التصنيف إلى العاصمة الإنجليزية لندن، التي ستستضيف البطولة الختامية للموسم في الفترة من 10 إلى 17 من شهر نوفمبر الجاري.

ديوكوفيتش سيكون أمامه فرصة قوية لاستعادة عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس، حال غياب نادال عن التنافس في نهائيات رابطة لاعبي التنس المحترفين، خاصة أن الفارق بينهما 640 نقطة فقط!

سيستمر نادال في الاعتماد على نفسه ليصبح رقم 1 على العالم في عام 2019 إذا كان بإمكانه التنافس في البطولة من بين أفضل ثمانية لاعبين.