أكد حرس الثورة الاسلامية، يوم الجمعة، ان فرض اميركا الحظر على هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، يزيد مدافعي الثورة عزما على تنفيذ سيناريوهاتهم لمواجهة الشيطان الاكبر وحلفاء البيت الابيض.

واستنكر حرس الثورة الاسلامية الايرانية في بيان له، فرض الادارة الاميركية الارهابية الحظر على هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، وعدد من القادة والمسؤولين العسكريين الايرانيين، واصفا هذا الاجراء بأنه استفزازي وانه يؤدي الى زيادة عزم القوات المسلحة ومدافعي الثورة على تنفيذ سيناريوهاتهم لمواجهة الشيطان الاكبر وحلفاء البيت الابيض.

ووصف البيان اجراء الادارة الاميركية الارهابية في حظر هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية وعدد من القادة والمسؤولين العسكريين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بأنه دليل على أحقية ونجاح المسار الذي ينتهجه الشعب الايراني، الذي كرس ثقة الايرانيين بل الامة الاسلامية، ومن جهة اخرى أثار استياء وحنق جبهة العدو وخاصة الهيئة الحاكمة في البيت الابيض.

وفي الختام، اعتبر البيان اعلان حالات الحظر الاميركي الاخير ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، بأنها مسرحية مثيرة للسخرية وفاشلة وحقيرة، مؤكدا ان الحرب الاقتصادية الاميركية الجائرة ضد الشعب الايراني ستزيد ايران الاسلامية عزما على متابعة اهدافها ومبادئها السامية الحضارية.