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رقم الخبر: 267706 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 17:06 الاقسام: رياضة  
تضارب الأنباء حول عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان

تضارب الأنباء حول عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان

تضاربت الأنباء حول عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف ميلان الإيطالي من جديد، بعد تأكيد دان كورتمانش نائب رئيس الاتصالات في اتحاد كرة القدم الأمريكي بأن اللاعب لن يعود للروسونيري.

وكان دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي قد صرح لشبكة “” مساء أمس بأن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قد وقّع لميلان، وسيعود إليه من جديد خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ويلعب حالياً زلاتان إبراهيموفيتش صاحب 38 عاماً في فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وسينتهي عقده في شهر ديسمبر القادم.

ولكن بعد تصريح دون جاربر، خرجت تقارير صحفية من شبكة “سكاي سبورتس” تشير إلى أن ميلان نكر وجود أي اتصال مع إبراهيموفيتش بالوقت الحالي.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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