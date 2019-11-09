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رقم الخبر: 267705 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 17:07 الاقسام: رياضة  
نادي زكورس الايراني يواجه النادي العربي القطري اليوم
ضمن البطولة الاسيوية بكرة اليد

نادي زكورس الايراني يواجه النادي العربي القطري اليوم

يستهل فريق زكورس الايراني بكرة اليد مشواره اليوم الجمعة ضمن البطولة الاسيوية للأندية الابطال لكرة اليد بمواجهة فريق العربي القطري على صالة سامتشوك سبورتس كومبليكس بكوريا الجنوبية.

ويشارك النادي العربي للمرة الأولى في البطولة، التي تضم إلى جانبه، كلا من هاوسك الكوري وزكورس الإيراني والشارقة الإماراتي والكويت الكويتي.

وتعتبر مباراة اليوم بالنسبة للفريقين في غاية الأهمية، لأن تحقيق الفوز سيضمن تقريباً إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني.

 

 
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