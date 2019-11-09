اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن مباراة ايران والعراق (باعتباره البلد المضيف) ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، ستقام في العاصمة الاردنية عمان في موعدها المحدد.

وذكر موقع الاتحاد الآسيوي، انه بعد المقترح المقدم من الاتحاد العراقي لكرة القدم، يؤكد الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم أن مباراتي منتخب العراقي المقبلتين ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، أمام إيران والبحرين سوف تقامان في الأردن يومي 14 و19 تشرين الثاني/نوفمبر على التوالي.

وسوف تقام كلتا المباراتين على ستاد عمان الدولي، وبحيث تنطلق المباراتين عند الساعة 4:00 عصراً. يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طلب من الاتحاد العراقي اختيار ملعب بديل عن ملعب البصرة ، نظرا للاوضاع الراهنة في العراق.

وستاد عمان الدولي يتسع لخمسة وعشرين ألف متفرج، وهو مخصص لمباريات المنتخب الأردني ونادي الفيصلي، وبدأ بناء الإستاد عام 1964 وأُفتتح عام 1968.