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رقم الخبر: 267702 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 15:45 الاقسام: دوليات  
مايكل بلومبرغ يستعد لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

مايكل بلومبرغ يستعد لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

أكد مستشار الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ أن الأخير قد ينضم اليوم الجمعة إلى سباق الترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.
وكتب هوارد وولفسون على "تويتر"، أن بلومبرغ عمدة نيويورك السابق، ومؤسس الوكالة الإخبارية التي تحمل اسمه، يشعر بالمخاوف من أن المرشحين المحتملين الحاليين عن الحزب الديمقراطي غير قادرين على هزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
وشدد وولفسون على أن بلومبرغ يرى في ترامب "خطرا غير مسبوق على الدولة"، مشيرا إلى ضرورة إنهاء حكم الرئيس الحالي وضمان دحره في الانتخابات.
وقال المستشار إن مشاركة بلومبرغ المحتملة في السباق الانتخابي ستمنح الديمقراطيين خيارا جديدا يتوقف على تجربته لإدارة أكبر مدينة في البلاد وإنشاء مشاريع كبرى من نقطة الصفر والتعامل مع عدد من أصعب التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة.
ويحتل بلومبرغ المرتبة التاسعة في قائمة أغنى أثرياء العالم، بثروة تقدر بـ55.5 مليار دولار، حسب مجلة "فوربس".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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