يعقد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي يوم غد السبت مؤتمرا صحفيا في مجمع تخصيب اليورانيوم في منشاة فردو يستعرض خلاله اخر الاجراءات المتخذهة في سياق تنفيذ الخطوة الرابعة من خفض ايران التزاماتها النووية .

هذا ومن المقرر ان يتفقد المراسلون ايضا سير الاجراءات المتخذة في منشاة فردو جنوب طهران.

وأكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "عباس عراقجي" في موسكو اليوم الجمعة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل خفض التزاماتها النووية إن لم تنتفع من الاتفاق النووي.

وفي تصريح ادلى به على هامش المؤتمر الدولي الخامس لحظر الانتشار النووي، قال عراقجي: انه لا دولة تشكك بحسن نوايا ايران في الحفاظ على الاتفاق النووي كما لا يشكك احد بان ايران إن لم تنتفع من مصالح الاتفاق النووي فانها ستواصل خفض التزاماتها النووية.

واكد مساعد وزير الخارجية الايراني ان الحفاظ على مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية آهم من الحفاظ على اتفاق مع دول اخرى، مضيفا: ان ايران اثبتت بصورة شفافة ارادتها للعمل بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي من جانب وخفض التزاماتها في حال عدم وفاء الدول الاخرى بالتزاماتها من جانب آخر.

وتابع عراقجي: ان ايران منحت الفرصة الكافية لجهود الدبلوماسية وان لم تتغير الظروف فانها ستتحرك في مسار خفض الالتزامات.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد اعلن إن منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم ستعود إلى كامل نشاطها قريبا، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان طهران ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بالموقع يوم الأربعاء.

وأضاف روحاني ”خطوة إيران الرابعة في تقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزي مؤكدا انه بفضل سياسة الولايات المتحدة وحلفائها، ستعود فوردو إلى كامل نشاطها قريبا“.