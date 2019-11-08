قال رئيس جمهورية كوريا الجنوبية "مون جاي اين" : ان سيول ترغب في تنمية علاقاتها مع طهران وصولا الى المستوى الرفيع الذي كانت عليه سابقا، وهي متفائلة بشأن مستقبل هذه العلاقات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية كوريا الجنوبية اليوم الخميس المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، "سيد ضياء هاشمي" الذي يجري زيارة لسيول بهدف المشاركة في الاجتماع السابع عشر للجمعية العامة لاتحاد وكالات الانباء الاسيوية والاوقاينية (افانا).

وفي تصريح له خلال هذا اللقاء، نوه هاشمي بالعلاقات الثنائية التي بلغت ذروتها في عهد الرئيس "مون جاي اين" بين ايران وكوريا الجنوبية؛ مبينا في الوقت نفسه ان وصول ترامب الى سدة الحكم في امريكا اثر على هذه العلاقات.

وقال المدير العام لـ "ارنا" : انه ينبغي لكوريا الجنوبية القوية والمستقلة ان تمضي قدما نحو تعزيز علاقاتها مع ايران.

و وصف هاشمي سياسات الرئيس الامريكي الحالي بانها مرفوضة لكونها ادت الى الاخلال بالعلاقات الدولية واندلاع حرب تجارية على صعيد المجتمع الدولي.

يذكر ان المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، التقى اليوم الخميس في سيول ايضا بعدد من مسؤولي وكالات الانباء و وسائل الاعلام الاسيوية والاوقيانية وبحث معهم في السبل العملانية لتعزيز التعاون المشترك.

وكان الاجتماع السابع عشر للجمعية العامة للامم المتحدة بدا اعماله في عاصمة كوريا الجنوبية، منذ امس الاربعاء.