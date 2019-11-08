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رقم الخبر: 267699 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 15:10 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الحمية الغذائية كالدواء... كيف تختار المناسبة لك؟

الحمية الغذائية كالدواء... كيف تختار المناسبة لك؟

يحاول العديد من الاشخاص تخفيف وزنهم عن طريق اتباع حميات غذائية مختلفة، ولكن لكل شخص حمية مناسبة لجسمه.

كل شخص يحتاج لنوع مختلف بحسب الحالة التي يعاني منها لذا لا يمكن أبدا أن يكون هناك حمية غذائية واحدة تناسب الجميع، لأن الحمية الغذائية كالدواء وهناك العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل البدء بأي حمية غذائية لخسارة الوزن.

فعلى سبيل المثال مرضى السكري يجب أن ينتبهوا إلى كمية النشويات والسكر في غذائهم، أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول بالدم فعليهم الاهتمام بكمية الدهون التي يتناولونها، وكل شخص يعاني من نوع من الأمراض المزمنة يحتاج إلى عناية غذائية خاصة، الأمر الذي يجب أخذه بعين الإعتبار عند اتباع أي حمية، كما نقلت صفحة «زهرة الخليج».

هناك أمر مهم آخر فكل شخص لديه معدل أيض خاص به. والأيض هو المسؤول عن حرق السعرات الحرارية في الجسم ومن الضروري القيام بتحديده لكل فرد لمعرفة عدد السعرات الحرارية التي يجب أن يحصل عليها في اليوم الواحد. هناك عدة أمور تدخل في تحديد معدل الأيض ومن أبرزها العمر، الوزن والطول.

ومن العوامل الأخرى التي تحدد نوع الحمية الغذائية وعدد السعرات الحرارية اليومية هي ما إذا كان الشخص يقوم بممارسة نشاط بدني أم لا. الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يحتاجون إلى كمية أكبر من السعرات الحرارية ونسبة أعلى من البروتينات من الأشخاص الذين لا يقومون بأي نشاط في اليوم.

ومن أجل الحصول على حمية غذائية خاصة، من الأفضل استشارة أخصائي التغذية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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