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رقم الخبر: 267696 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 15:11 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
لماذا ينصح بتناول زيت الزيتون على الريق؟

لماذا ينصح بتناول زيت الزيتون على الريق؟

زيت الزيتون له العديد من الفوائد الصحية، وخاصة عند تناوله على الريق، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علی أبرز الفوائد الصحية لتناول زيت الزيتون علی الريق، وذلك وفقا لموقع «healthline».

يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر الغذائية الهامة له، كالدهون الصحية والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، وعن فوائد تناول معلقة منه على الريق التالي:

-الحفاظ على صحة القولون، والحد من تعرضه للالتهاب.

-يساعد تناول زيت الزيتون في الحصول علی بشرة نضرة وقوية.

-يزيد من الحفاظ علی صحة الشعر والحد من التعرض للتساقط.

-يقوي الأظافر ويحميها من التكسير.

-يعد خيارا جيدا لمرض هشاشة العظام، لان تناوله يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بهشاشة العظام.

-يعمل علی تنقية الجسم من السموم، والحد من تراكمها في الجسم، ويزيد من فرص تنظيف الكبد وباقي أعضاء الجسم.

-يزيد من فرص التعرض للتخلص من زيادة الوزن، ويساهم في القضاء عليها، ولذا من يريد الحصول علی جسم رشيق عليه تناول ملعقة من زيت الزيتون علی الريق.

-يعمل علی تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض التي يصاب بها.

-كما أنه يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

-يعمل علی تنظيم نسبة السكر بالدم والحد من ارتفاعه.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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