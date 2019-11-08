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رقم الخبر: 267695 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 15:11 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الهيل يقضي على رائحة الفم وينظّف الكبد

الهيل يقضي على رائحة الفم وينظّف الكبد

يستخدم الهيل (الحبّهان) في الطبخ على نطاق واسع ويضاف إلى القهوة، ويعتبر «ملك التوابل» لفوائده الصحية، إلى جانب نكهته الزكية.

ويمكنك الاعتماد على بذور الهيل للتخلّص من رائحة الفم الكريهة، وذلك بمضغ بعض البذور لمدة 3 إلى 5 دقائق.

ولأن الهيل يحتوي على مضادات للبكتريا، يساعد مضغه على تقليل التهابات اللثة، والقضاء على الجراثيم المسببة للتسوس.

ويحتوي الهيل على مضادات للأكسدة مفيدة لوظائف القلب، وتحمي من الأزمات القلبية، وتوجد أدلة على أنه يساعد على خفض الكولسترول المرتفع إذا تم تناوله يومياً لمدة 8 أسابيع.

وللهيل فائدة أخرى محتملة، هي أنه يحسّن التمثيل الغذائي ويزيد قدرة الجسم على حرق الدهون.

إلى جانب ذلك، يساعد الهيل على تنظيف الكبد لنفسه وتنقيته من السموم.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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