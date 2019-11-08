أزيح الستار عن أول مركبة بمكافحة الحرائق والانقاذ في بلدية زنجان /شمال غرب ايران/ مزودة بمنظومة مواجهة الهجمات الكيميائية، البيولوجية، الإشعاعية، النووية (CBRN).

وقال مدير دائرة شؤون العلاقات العامة في منظمة إطفاء الحرائق وخدمات الامان والسلامة في بلدية زنجان حسن غفاري، أنه من أجل تحسين مستوى معدات دائرة إطفاء الحرائق والسلامة ببلدية زنجان ، تم الكشف عن أول مركبة بمنظمة مكافحة الحرائق والسلامة ببلدية زنجان مزودة بمنظومة مواجهة الهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN).

واضاف غفاري: ان تدشين هذه المركبة المتطورة تم بمناسبة أسبوع الدفاع المدني بحضور مسؤولين محليين، موضحاً أن المعدات الجديدة هي لمواجهة الهجمات الاحتمالية في المجالات الكيميائية والبيولوجية والنووية والإشعاعية والمتفجرات.

وتابع :إن المعدات الجديدة قد تم تخصيصها لإحدى سيارات الإطفاء وخدمات السلامة في البلدية والتي تم شراؤها حديثا وباتت جاهزة للاستخدام.