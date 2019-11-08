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رقم الخبر: 267691 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 15:14 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
السفير اليوناني لدى إيران يؤكد ضرورة تمهيد الأرضية لتعزيز التعاون العلمي بين البلدين

السفير اليوناني لدى إيران يؤكد ضرورة تمهيد الأرضية لتعزيز التعاون العلمي بين البلدين

اقترح السفير اليوناني لدى الجمهورية الإسلامية «ديميتري الكساندر كيس» تحديد يوم تحت عنوان «يوم الفلسفة والحكمة في إيران واليونان» وذلك في سياق تعزيز التعاون العلمي بين اليونان وإيران ودراسة الطاقات الكامنة لدى البلدين في مجال الفلسفة.

وخلال لقائه رئيس جامعة المصطفى حجة الاسلام «علي عباسي» في مدينة قم المقدسة، أعرب السفير اليوناني عن أمله في تعزيز العلاقات العلمية بين جامعة المصطفى والمراكز العلمية الأخرى في إيران واليونان أكثر من ذي قبل.

وأكد ضرورة تكثيف الحوار بين الأديان في اليونان وإيران خاصة من خلال تعزيز التواصل بين الأساتذة والأكاديميين في هذا المجال.

من جانبه، وصف رئيس جامعة المصطفى العلاقات بين اليونان والدول الإسلامية بـ«الجيدة»؛ قائلا انه كان هناك على الدوام تفاعلا علميا جيدا بين ايران والدول الاسلامية.

ونوه عباسي الى تأكيد تعاليم الدين الإسلامي وحث المسلمين على طلب العلم؛ مضيفا انه هناك اقبال واسع على الفلسفة والعلوم العقلية التي تعود جذورها الى اليونان، بين المذاهب الاسلامية لا سيما في مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

وأشار الى العلاقات الودية والفكرية الوثيقة بين المفكرين الإيرانيين واليونانيين؛ مؤكدا ان هذه العلاقات الثقافية والتاريخية من شأنها أن تلعب دورا هاما في النهوض بالعلاقات بين الشعبين والحكومتين في إيران واليونان في شتى المجالات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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