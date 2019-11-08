صرح مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بان الحفاظ على مصالح الشعب الايراني اهم من الحفاظ على اتفاق مع دول اخرى، مؤكدا بان ايران ستواصل خفض التزاماتها النووية إن لم تنتفع من الاتفاق النووي.

وفي تصريح ادلى به اليوم الجمعة في موسكو على هامش المؤتمر الدولي الخامس لمنع الانتشار النووي، قال عراقجي، انه لا دولة تشكك بحسن نوايا ايران في الحفاظ على الاتفاق النووي كما لا يشكك احد بان ايران إن لم تنتفع من مصالح الاتفاق النووي فانها ستواصل خفض التزاماتها النووية.

واكد مساعد الخارجية الايرانية بان الحفاظ على مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية اهم من الحفاظ على اتفاق مع دول اخرى واضاف، ان ايران اثبتت بصورة شفافة ارادتها للعمل بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي من جانب وخفض التزاماتها في حال عدم وفاء الدول الاخرى بالتزاماتها من جانب اخر.

وتابع عراقجي، ان ايران منحت الفرصة الكافية للدبلوماسية وان لم تتغير الظروف فانها ستتحرك في مسار خفض الالتزامات.