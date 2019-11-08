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رقم الخبر: 267686 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 15:17 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم إيراني ينال جائزة مهرجان ساف مونتريال الكندي

فيلم إيراني ينال جائزة مهرجان ساف مونتريال الكندي

حصل الفيلم القصير بعنوان «طائر الفيل» (فيلمرغ) للمخرج الإيراني امير مسعود سهيلي على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من الدورة الثامنة في مهرجان ساف مونتريال السينمائي الدولي في كندا.

وقصة الفيلم مقتبسة من رواية تحت عنوان «الطريق والبئر» للكاتب الافغاني خالد نويسا الذي تعرف عليه المخرج في احد أسفاره إلى افغانستان.

يحكي طائر الفيل قصة تجري احداثها في حلبة صغيرة خلال حفلة لكل المشاركين حكاية واحدى هذه الحكايات الديك الرومي الذي يروي قصة رجل أفغاني عجوز يريد ان يحقق أمنيته الأخيرة وهي تسليم الديك الرومي إلى حفيده، لكن هذه الأمنية البسيطة يبدو أن تحقيقها يتم بصعوبة وجهد كبير.

وقد تم تصوير مشاهد طائر الفيل في كابل ويشارك في تمثيله كل من حشمت الله فنائي ومرتضى علوي وفاروق بركي واسماعيل غني زادة وهاشم ثابت وآخرين.

يذكر ان فعاليات مهرجان ساف مونتريال الدولي السينمائي أقيمت في الفترة من 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي إلى 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في مدينة مونتريال الكندية.

وقد نال الفيلم جائزة افضل فيلم روائي من مهرجان «AVANCA» الدولي في البرتغال و جائزة افضل فيلم من الدورة الأولى من مهرجان «Alter do Chão» الدولي في البرازيل كما شارك الفيلم ايضا في القسم التنافسي بالدورة الـ 60 من مهرجان «Brno 16» الدولي للأفلام القصيرة بالتشيك ومهرجان «الماء الكبير» السينمائي الدولي في أمريكا.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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