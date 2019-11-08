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رقم الخبر: 267683 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 15:18 الاقسام: منوعات  
تمساح (يوقظ) هندياً ويرعبه في منتصف الليل

تمساح (يوقظ) هندياً ويرعبه في منتصف الليل

شعر مواطن هندي بخوف منقطع النظير عندما اكتشف وجود تمساح (طوله 1.37 متر) بانتظاره في حمام منزله خلال منتصف الليل.

واستيقظ ماهيندرا باديار، في الساعات الأولى من الليل، معتقدا أن قطة دخلت منزله. ولكنه أصيب بالذهول عند رؤيته التمساح، واتصل على الفور بمركز حماية الحياة البرية (WRT).

وتعد مشاهد الثعابين أمرا شائعا في المنطقة المحيطة بالمدينة الواقعة غربي الهند، ولكن التماسيح نادرة في المنطقة.

وقال عضو في صندوق حماية الحياة البرية: (تلقينا مكالمة من باديار، ووصلنا إلى المكان حوالي الساعة 2:45 صباحا. وكان من الصعب بعض الشيء إنقاذ الحيوان الزاحف في الظلام).

وذكرت التقارير أن الطاقم أمضى ساعة كاملة في محاولة إخراج التمساح من الحمام، وإرساله بعيدا عن المنزل.

ويعتقد الفريق أن التمساح غادر نهر Vishwamitri بحثا عن مغامرة. ولكن لسوء حظه، ترتبت إعادته إلى الحياة البرية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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