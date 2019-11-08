يشارك الفيلم الوثائقي الايراني «تاسوعاء» للمخرج وحيد حق وردي في مهرجان «النهج «السينمائي في العراق».

ويعرض الفيلم في القسم التنافسي للدورة الرابعة لمهرجان «النهج» السينمائي.

وستنطلق فعاليات المهرجان بدورته الرابعة في الخامس من ابريل المقبل وستستمر حتى التاسع منه في مدينة كربلاء.

ويتناول «تاسوعاء» الذي تولى مهمة كتابته وتصويره ومونتاجه وانتاجه وصوته المخرج وحيد حق وردي، مراسم تاسوعاء في ايران.