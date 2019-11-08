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رقم الخبر: 267682 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 15:25 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان «النهج» العراقي يستضيف «تاسوعاء» الايراني

مهرجان «النهج» العراقي يستضيف «تاسوعاء» الايراني

يشارك الفيلم الوثائقي الايراني «تاسوعاء» للمخرج وحيد حق وردي في مهرجان «النهج «السينمائي في العراق».

ويعرض الفيلم في القسم التنافسي للدورة الرابعة لمهرجان «النهج» السينمائي.

وستنطلق فعاليات المهرجان بدورته الرابعة في الخامس من ابريل المقبل وستستمر حتى التاسع منه في مدينة كربلاء.

ويتناول «تاسوعاء» الذي تولى مهمة كتابته وتصويره ومونتاجه وانتاجه وصوته المخرج وحيد حق وردي، مراسم تاسوعاء في ايران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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