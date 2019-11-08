نال الفيلم السينمائي الإيراني بعنوان «كبار السن لا يموتون» من سيناريو وإخراج رضا جمالي جائزة الروح الآسيوية من المركز الياباني لآسيا خلال مهرجان طوكيو السينمائي الدولي.

الفيلم من إنتاج مشترك بين المخرج وسلمان عباسي يخوض تجربته الدولية الأولى في القسم التنافسي من الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان طوكيو السينمائي الذي تحكم أفلامه لجنة تحكيم تتكون من إيلينا بولاتشي من مهرجان البندقية، والمخرج التايلاندي بيمباكا تويرا والمخرج الياباني يوشيهيرو ناكامورا.

الفيلم يعرض حاليا في مهرجان الأفلام الإيرانية التاسع في أستراليا ومن المقرر عرضه أيضا في ست مدن أسترالية رئيسية وتمت دعوة الفيلم أيضا لحضور في عدد من المهرجانات الدولية الأخرى.

ويتناول الفيلم قصة قرية ساحرة نادرة تتمتع من جو لطيف ورائع ولم يمت أحد فيها منذ سنوات عديدة والآن بعد أن أصبح معظم الناس كبار السن والمعاقين ، قرروا إحضار الموت إلى القرية عن طريق الانتحار.

ويعتبر هذا العمل السينمائي أول فيلم روائي طويل للمخرج جمالي يشارك في أداء أدواره كل من نادر مهدي لو، حمدا… سليمي، ندا حق شناس ، سلمان عباسي وعدد آخر من الفنانين.