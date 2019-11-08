  • الجمعة ١٠ ربیع الاول ١٤٤١
  • الجمعة , نوفمبر 08, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267680 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 15:18 الاقسام: منوعات  
يشبه الدماغ البشري... العثور على مخلوق غامض على شاطئ في أستراليا

يشبه الدماغ البشري... العثور على مخلوق غامض على شاطئ في أستراليا

نشر أحد سكان بروني الأسترالية (جزيرة بالقرب من تسمانيا)، راكيل ويليامز، في الشبكات الاجتماعية صورة لمخلوق غامض يشبه الدماغ البشري، وفقا لـ (The Sun).

وفقًا لراكيل ويليامز، لامست الحيوان فشعرت بأن يدها تخدرت.

وكتبت على الفيسبوك: (هل يمكن لأحد أن يقول لي ما هذا؟ أنا وأمي لا نزال نراهم على الشاطئ).

قال بعض المستخدمين مازحين (لقد فقد شخص ما عقله)، بينما أشار آخرون إلى أنه قنديل بحر غير عاد.

وفقًا للدكتور سيمون غروف، أمين علم الحيوانات اللافقارية في متحف ومعرض الفنون في تسمانيا، فمن المحتمل أن يكون المخلوق من الكيسيات. هذا حيوان لا فقاري يعيش في المحيطات، ويعيش بتثبيت نفسه إلى شيء ما. لم يستبعد البعض أن هذا الحيوان هو قلم بحر (نوع من أنواع الكرجان البحري)، يمكن أن تخدر الأطراف عند لمسه.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/6067 sec