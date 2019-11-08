يقام حالياً معرض بعنوان «تراث الوقف» في المتحف الوطني الایراني بالعاصمة طهران وتم فيه تقديم عدد من المخطوطات القرآنية القديمة.

فعاليات معرض «تراث سنة الوقف» في المتحف الوطني الایراني بالعاصمة طهران استمرت حتی اليوم الجمعة 8 نوفمبر.

وفي هذا المعرض، تمّ تقديم نسخة مخطوطة من المصحف الشريف بالخط الكوفي تم خطّها على الجلد ینتمي الى القرن الثالث أو الرابع الهجري بالإضافة الی مصاحف تأریخیة أخری.

واستعرض المعرض أیضاً 40 أثراً تأریخیاً من أبرز ما یوجد في متحف الآثار والفنون الإسلامیة منها مخطوطات قرآنیة قدیمة، ونسخ خطية، ووثائق موقوفة، وأوعیة معدنیة، وسجاد.

وهناك أقدم مصحف تأریخي في ایران مخطوط بالخط الکوفي علی أوراق من الجلد تعود الی المئویة الثالثة أو الرابعة.