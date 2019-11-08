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رقم الخبر: 267677 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 15:25 الاقسام: ثقافة وفن  
قريباً.. شحن الألواح التاریخیة الأخمينية وإعادتها إلى ايران

قريباً.. شحن الألواح التاریخیة الأخمينية وإعادتها إلى ايران

أوشكت عمليات شحن الألواح التاریخیة منذ العهد الأخميني وإعادتها إلى ايران من اميركا على الانتهاء.

وقال مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية محمدحسن طالبیان: إنّه عقب مرور 14 عاماً تم شحن مجموعة تضم 1783 لوحا تاريخيا منذ العهد الاخميني الى ايران من جامعة شيكاغو الاميركية. 

وأضاف: إنه وفق المتابعات ستكتمل عمليات شحن ماتبقى من هذه الالواح التاريخية التي يبلغ عددها نحو 17 الف لوح الى ايران على ثلاث مراحل.

وتابع: إن هذه الالواح تحمل معلومات عن تاريخ ايران القديم ومختلف الشرائح كالعمال والتجار والنساء والفقراء والتي يمتد تاريخها الى نحو 2500 عام.

ونوه الى أن الالواح يتم دراستها حاليا وسيتم نشر معلومات دقيقة عنها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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