أعلن متحف الدفاع المقدس في كرمان عن عرض 70 صورة نادرة وحصرية، تظهر قائد الثورة الإسلامية بالزي العسكري وهو في جبهات القتال أيام الدفاع المقدس (الحرب الايرانية-العراقية).

أن مدير متحف الدفاع المقدس في كرمان «حسين شاه حيدري بور» صرح فيما يتعلق بصور قائد الثورة: تم عرض 70 صورة نادرة وحصرية لقائد الثورة الإسلامية، وهو في خطوط الجبهات يرتدي اللباس العسكري.

وأضاف يمكننا القول أن هذه الصور لم يتم عرضها ولم يرها أحد من قبل.