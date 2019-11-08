|رقم الخبر: 267676
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019
|الوقت: 15:24
|الاقسام: ثقافة وفن
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عرض 70 صورة نادرة لقائد الثورة الإسلامية في فترة الدفاع المقدس
أعلن متحف الدفاع المقدس في كرمان عن عرض 70 صورة نادرة وحصرية، تظهر قائد الثورة الإسلامية بالزي العسكري وهو في جبهات القتال أيام الدفاع المقدس (الحرب الايرانية-العراقية).
أن مدير متحف الدفاع المقدس في كرمان «حسين شاه حيدري بور» صرح فيما يتعلق بصور قائد الثورة: تم عرض 70 صورة نادرة وحصرية لقائد الثورة الإسلامية، وهو في خطوط الجبهات يرتدي اللباس العسكري.
وأضاف يمكننا القول أن هذه الصور لم يتم عرضها ولم يرها أحد من قبل.
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