بعد قطع 10 کلم تقريباً نصل إلی قرية سولقان وبعد اجتياز القرية صوب طريق ابن الإمام داود في الجانب الأيمن ووسط حدائق أغلبها أشجار الکرز، تُشاهَد قبة ابن الإمام المخروطية والذهبية .
السيد محمد نوربخش عُيّن والياً علی قصران في بداية صباه وأقام في قرية سولقان. يُقال إنّه من أحفاد الإمام موسی بن جعفر عليه السلام ونسبه وفقاً لما جاء في حجر قبره المطهّر کالتالي: تربة فيض آثار فخر المحدّثين... سيّدالمجاهدين، الإبن السابع عشر للإمام موسى بن جعفر عليه السلام مولانا السيد محمد نوربخش المتوفي عام 869 ه ق «...