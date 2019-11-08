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رقم الخبر: 267673 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 15:24 الاقسام: سياحة  
مزار سليل الأئمة الأطهار(ع) السید محمد نوربخش في طهران
نَسَبَهُ يرجع الى الامام موسى بن جعفر (ع)

مزار سليل الأئمة الأطهار(ع) السید محمد نوربخش في طهران

يرجع نسب السيد الشريف محمد نور بخش الى الامام موسى بن جعفر عليه السلام. عندما نقطع طريق نيايش السريع متجهين نحو غربيّ طهران، عند نهاية الطريق السريع ندخل شارع کوهسار وخلال السير نشاهد لوحة مزار ابن الإمام داود.

بعد قطع 10 کلم تقريباً نصل إلی قرية سولقان وبعد اجتياز القرية صوب طريق ابن الإمام داود في الجانب الأيمن ووسط حدائق أغلبها أشجار الکرز، تُشاهَد قبة ابن الإمام المخروطية والذهبية .

السيد محمد نوربخش عُيّن والياً علی قصران في بداية صباه وأقام في قرية سولقان. يُقال إنّه من أحفاد الإمام موسی بن جعفر عليه السلام ونسبه وفقاً لما جاء في حجر قبره المطهّر کالتالي: تربة فيض آثار فخر المحدّثين... سيّدالمجاهدين، الإبن السابع عشر للإمام موسى بن جعفر عليه السلام مولانا السيد محمد نوربخش المتوفي عام 869 ه ق  «...
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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