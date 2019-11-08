يرجع نسب السيد الشريف محمد نور بخش الى الامام موسى بن جعفر عليه السلام. عندما نقطع طريق نيايش السريع متجهين نحو غربيّ طهران، عند نهاية الطريق السريع ندخل شارع کوهسار وخلال السير نشاهد لوحة مزار ابن الإمام داود.

نَسَبَهُ يرجع الى الامام موسى بن جعفر (ع)

بعد قطع 10 کلم تقريباً نصل إلی قرية سولقان وبعد اجتياز القرية صوب طريق ابن الإمام داود في الجانب الأيمن ووسط حدائق أغلبها أشجار الکرز، تُشاهَد قبة ابن الإمام المخروطية والذهبية .