احترفت الايرانية (فرزانة فصيحي) في النادي الصربي (بارتيزان بلغراد)، وذلك بعد انتظار طويل منها لتحقيق هذه الامنية.

بعد تحقيقها لاعلى النقاط في المسابقات الداخلية..

فالاحتراف هو اغلى امنية لأي رياضي في العالم، فكيف اذا ما كان الاحتراف في أوروبا؟!.. وتعتبر فصيحي اسرع رياضية في ايران، وذلك بجمعها لأعلى النقاط بالمسابقات الداخلية.

وهي منذ اشهر طويلة كانت تحاول ان تحترف في اوروبا، وبعد جهد طويل حصلت على الفيزا وستغادر الى صربيا لتنضم الى فريق بارتيزان بلغراد.

هذا وان فرزانة هي كانت من ضمن فريق سباهان الذي يشارك في بطولة اندية ايران.