فاز المنتخب الوطني الايراني بالكرة الشاطئية على نظيره الروسي بركلات الترجيح في بطولة كأس القارات الجارية في دبي ليتصدر المجموعة الثانية.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لبطولة كأس القارات، تقدمت روسيا في الشوط الاول ومن ثم عززت رصيدها بهدف ثاني في الشوط الثاني الا ان ايران ردت بهدفين جاءا بتوقيع امير حسين اكبري وعلي ميرشكاري لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 2-2 .

وفي الشوط الثالث تقدمت ايران بهدف سجله مهدي شير محمدي الا ان روسيا عادلت النتيجة في الدقائق الاخيرة من المباراة.

ولم يسفر الوقت الاضافي عن تسجيل اي هدف ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي رجحت كفة ايران بنتيجة 5-4 .

وبهذا الفوز فقد تصدرت ايران المجموعة الثانية بعد فوزها على المكسيك 7-4 وعلى مصر 5-3 .