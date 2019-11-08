تعهد فيتولد بانكا الرئيس الجديد للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) يوم الخميس باتخاذ موقف صارم مع روسيا إذا ثبت تلاعبها في بيانات المنشطات الخاصة برياضييها.

فيتولد بانكا الرئيس الجديدة للوادا يتحدث يوم الخميس. صورة لرويترز محظور بيعها لأغراض تحريرية أو تجارية في بولندا.

وتم تعيين بانكا وزير السياحة والرياضة البولندي رسميا ليكون رئيسا جديدا للوادا ليخلف البريطاني كريج ريدي اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2020.

وقال بانكا في مؤتمر صحفي (سأبدأ ولايتي مطلع العام المقبل. أنتظر نتائج الفحوص. إذا اكتشفنا حدوث تلاعب فيجب أن يكون الرد صارما).

وظلت روسيا على مدار أكثر من أربع سنوات محور تحقيقات وعقوبات عديدة بعد أن كشف تقرير أصدرته الوادا في 2015 عن برنامج ممنهج للمنشطات برعاية الدولة.

وتم إيقاف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات نتيجة هذا التقرير. ومنذ ذلك الحين ظلت روسيا تكافح لاستعادة مصداقيتها ومكانتها الدولية في الرياضة.

ورٌفع الإيقاف عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في سبتمبر أيلول 2018 وسط انتقادات حادة بينما بدأت الوادا تدريجيا في الحصول على بيانات للرياضيين الروس من المعمل الروسي.

لكن في سبتمبر أيلول الماضي بدأت الوادا مرة أخرى اجراءات ضد الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بداعي وجود (تضارب) في أغلب بيانات اختبارات المنشطات التي سلمتها روسيا أخيرا في يناير كانون الثاني.

وتعهد بانكا (35 عاما)، الذي صادق المجلس التأسيسي للوادا على تعيينه في اليوم الختامي لمؤتمر عالمي لمكافحة المنشطات في الرياضة، بالتعاون مع الرعاة التجاريين لتوفير التمويل المطلوب من أجل رياضة نزيهة.

وقال بانكا، وهو عداء سابق، في خطاب مقتضب بعد انتخابه بالإجماع (لدينا الأهداف والغايات نفسها في قلوبنا وهي تنظيف الرياضة وخلق بيئة نزيهة).

(أعدكم أن أحاول مد الجسور بشكل دائم مع جميع الجهات ذات الصلة. أنا واثق أننا سنعمل على جعل أنظمة مكافحة المنشطات أقوى من ذي قبل).

ووافقت الوادا أيضا على مراجعة اللائحة العالمية لمكافحة المنشطات والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير كانون الثاني 2021 بعد مشاورات لمدة عامين.

ومن بين التغييرات المقترحة فرض عقوبات أقل لتعاطي بعض المواد المخدرة مثل الماريجوانا والكوكايين التي لا تستخدم لتعزيز الأداء.

وسيتم فرض عقوبة إيقاف مدتها أسابيع وليس سنوات في هذه الانتهاكات للوائح مكافحة المنشطات إذا تمكن الرياضيون من إثبات أن استخدام هذه المواد المحظورة لا علاقة لها بتعزيز أدائهم الرياضي.