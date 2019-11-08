وكان مساعد الخارجة الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي قد وصل الى العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم الجمعة.

وتاتي زيارة عراقجي الى موسكو للمشاركة في المؤتمر الدولي لعدم الانتشار النووي بعنوان "الطاقة النووية -نزع السلاح وعدم الانتشار" وفي ندوة خاصة تعقد على هامش المؤتمر حول موضوع الاتفاق النووي الايراني يستعرض خلالها احدث اوضاع الاتفاق.

ويقام المؤتمر على مدى 3 ايام بمشاركة مندوبين عن 40 دولة و 250 شخصية دولية لبحث قضايا مثل السيطرة على سباق التسلح الاميركي الروسي ، مختلف جوانب برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) ، توترات الشرق الاوسط، عدم التقدم في موضوع نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.