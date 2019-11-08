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رقم الخبر: 267659 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 12:59 الاقسام: اقتصاد  
محادثات هاتفية بين وزيري الطاقة الايراني والروسي حول التعاون الاقتصادي

محادثات هاتفية بين وزيري الطاقة الايراني والروسي حول التعاون الاقتصادي

اجرى وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان محادثات هاتفية مع نظيره الروسي الكساندر نوفاك حول تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وذكرت وزارة الطاقة الروسية في بيان اصدرته اليوم الجمعة ان اردكانيان ونوفاك بصفتهما رئيسي اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين تباحثا حول نطاق واسع من قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري.
وشملت المحادثات التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنقل والصناعات التبديلية.
وقال نوفاك في الاتصال الهاتفي بان التعاون بين البلدين في اطار اللجنة المشتركة يظهر تاثيره بوضوح في نمو التبادل التجاري بينهما.
واوضح بان التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام 2019 مليارا و 470 مليون دولار بزيادة نسبتها 25.8 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

 
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