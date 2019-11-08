تتطلع آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا، لتكليل عام رائع، بمساعدة أستراليا في تحقيق لقبها الأول، بكأس الاتحاد لفرق السيدات في التنس، خلال 45 عاما، عندما تقود البلد المضيف في مواجهة فرنسا بالنهائي في بيرث، مطلع الأسبوع.

وحققت بارتي نجاحات على المستوى الفردي في 2019، أبرزها الحصول على أول ألقابها بالبطولات الأربع الكبرى، حين تفوقت في فرنسا المفتوحة، كما فازت بلقب البطولة الختامية للموسم، يوم الأحد.

كما أظهرت براعتها في اللعب ضمن فريق، خلال مسيرة كأس الاتحاد، وحسمت تسع مباريات للفردي في البطولة منذ 2017.

وصنعت الفارق عندما تغلبت أستراليا 3-2 على روسيا البيضاء، في قبل النهائي في برزبين، خلال أبريل نيسان الماضي، بالفوز في مبارياتها الثلاث.

وهذا جعلها أول سيدة من أي دولة، تفوز في كل مبارياتها الثلاث في الدور الأول وقبل النهائي بالبطولة، منذ أصبحت المواجهات تحسم على أساس الأفضل في خمس مباريات، عام 1995.

ورغم العبء الثقيل، تحمس اللاعبة البالغ عمرها 23 عاما نفسها بالاستمتاع بتمثيل الفريق، الذي يحمل اللونين الذهبي والأخضر.

وقالت بارتي، التي تقود فريقا يضم أيضا أيلا تومليانوفيتش والمخضرمة سمانثا ستوسور "تمثيل بلدك وخوض نهائي كأس الاتحاد يجلب الحماس، ويدفعك لأن تكون في أفضل استعداد.. أحب هذا الأمر وأعتز به، سيكون أسبوعا مثيرا حقا".