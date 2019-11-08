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رقم الخبر: 267657 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 12:50 الاقسام: رياضة  
انتفاضة ليونارد تقود كليبرز لمضاعفة آلام بليزرز
في دوي كرة السلة الامريكي ..

انتفاضة ليونارد تقود كليبرز لمضاعفة آلام بليزرز

انتفض كواي ليونارد في الربع الأخير ليقود لوس أنجليس كليبرز لتعويض تأخره والفوز 107-101، على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين فجر الجمعة.

واكتفى ليونارد بتسجيل 9 نقاط في أول 3 أرباع من المباراة لكن اللاعب الفائز باللقب في الموسم الماضي انتفض ليسجل 18 من 37 نقطة لكليبرز في الربع الأخير ويقوده للفوز.

وغاب اللاعب المنضم لكليبرز من تورونتو رابتورز حامل اللقب هذا الموسم عن الخسارة أمام ميلووكي باكس يوم الأربعاء، كجزء من تعامل الفريق مع إصابته في الركبة.

لكن رابطة الدوري قررت تغريم كليبرز 50 ألف دولار، بعد تصريحات مدربه دوك ريفرز والتي أشار فيها إلى أن ليونارد بحالة جيدة.

وكانت المباراة الثانية التي يغيب عنها كواي في مواجهتين في ليلتين متتاليتين لكليبرز هذا الموسم.

ويحق لرابطة الدوري تغريم الأندية إذ قررت إراحة اللاعبين دون سبب طارئ.

وأنهى صاحب الأرض الربع الأول متقدما 26-22 وواصل تفوقه حتى أنهى الشوط الأول لصالحه 47-40.

لكن بليزرز انتفض في الربع الثالث بفضل تألق الثلاثي داميان ليلارد وسي.جيه مكولوم والوافد الجديد حسن وايتسايد.

وعوض بليزرز تأخره ليتقدم 76-70 في ظل جلوس ليونارد لفترة طويلة على مقاعد بدلاء كليبرز.

وحافظ الفريق الضيف على تفوقه إلى أن استعاد ليونارد إيقاعه في التسجيل ليتقدم كليبرز 94-93.

وسجل ليونارد ولو وليامز آخر 13 نقطة لكليبرز ليحقق الفريق الفوز السادس هذا الموسم مقابل 3 هزائم ويتقدم للمركز الرابع في القسم الغربي.

وهذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لبليزرز الذي تراجع للمركز العاشر في الغرب بثلاثة انتصارات في 8 مباريات.

وتصدر ليونارد قائمة مسجلي كليبرز برصيد 27 نقطة متفوقًا بنقطة واحدة على وليامز.

وكان ليلارد ومكولوم الأكثر تسجيلا في صفوف بليزرز برصيد 22 نقطة لكل منهما فيما أضاف وايتسايد 17 نقطة واستحوذ على 19 كرة مرتدة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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