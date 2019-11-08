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رقم الخبر: 267656 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 12:50 الاقسام: رياضة  
سلسلة سباقات دابليو النسائية تبدأ في جني الأرباح

سلسلة سباقات دابليو النسائية تبدأ في جني الأرباح

قالت كاثرين بوند مير، الرئيس التنفيذي لسباقات دابليو للسيارات النسائية الخميس، إن السلسلة التي انطلقت لأول مرة هذا العام، ستبدأ في تحقيق الأرباح في موسمها الثالث.

وأضافت أن الهدف النهائي هو زيادة عدد سباقات البطولة إلى 12 أو 14 سباقا بدلا من 6 سباقات فقط في النسخة الأولى في 2019.

وأوضحت على هامش مشاركتها في مناسبة تتعلق بصناعة الرياضة "ستبدأ سلسلة دابليو للسيارات النسائية في جني الأرباح في السنة الثالثة، وهذا أمر يدعو للفخر".

ونوهت "رحب قطاع سباقات السيارات بالفكرة وأنا ممتنة لجميع سفرائنا والمستثمرين لمساعدتنا على النمو".

وتابعت "ننظم 6 سباقات في الوقت الحالي، نرغب في زيادة العدد إلى 8 خلال العام المقبل على أن يقام سباقان في الأمريكتين كما ننوي التوسع آسيويا".

وتوجت جيمي تشادويك بلقب النسخة الأولى من سلسلة سباقات دابليو للسيارات النسائية في أغسطس/آب، وتحصل الفائزة على مبلغ 500 ألف دولار.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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