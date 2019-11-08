أحرز توم ويلسون هدفا بعد 17 ثانية من بداية الوقت الإضافي، ليقود واشنطن كابيتالز للفوز 5-4 على مستضيفه فلوريدا بانثرز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وافتتح جون كارلسون التسجيل للفريق الضيف بعد 25 ثانية من البداية لكن بانثرز أنهى الشوط الأول متقدما بهدفي فرانك فاتراون وبريت كونولي.

وعزز ألكسندر باركوف من تقدم صاحب الأرض في بداية الشوط الثاني قبل أن يحرز أليكس أوفتشكين هدفين ليدرك التعادل 3-3، وقبل 61 ثانية من نهاية الشوط الثاني جعل يفجيني دادونوف النتيجة 4-3 لبانثرز.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي بعدما أدرك ويلسون التعادل لكابيتالز بعد 44 ثانية من بداية الشوط الثالث.

وحسم ويلسون فوز الفريق الضيف مبكرا في الوقت الإضافي، ويتصدر كابيتالز القسم الشرقي برصيد 27 نقطة متقدما بثلاث نقاط على بوسطن بروينز، ويأتي بانثرز سادسا في القسم ذاته برصيد 19 نقطة.

وفي مباريات أخرى، احتاج كل من بيتسبرج بنجوينز وفيلادلفيا فلايرز وتورونتو مابل ليفز إلى الوقت الإضافي لتحقيق الفوز.

وتغلب بنجوينز 4-3 على مستضيفه نيويورك أيلاندرز وفاز فلايرز 3-2 على ضيفه مونتريال كندينز، وانتصر مابل ليفز 2-1 على فيجاس جولدن نايتس، وتفوق نيويورك رينجرز 4-2 على مستضيفه كارولاينا هوريكانز.

وفاز شيكاجو بلاكهوكس 5-2 على ضيفه فانكوفر كانوكس فيما سقط لوس أنجليس كينجز 3-2 أمام مستضيفه أوتاوا سيناتورز بعد وقت إضافي.