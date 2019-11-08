اعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن استعداده لإجراء زيارة لطهران من اجل حضور احدى مباريات الدوري الرجالي الممتاز لكرة القدم في ايران ضمن حضور السيدات على مدرجات الملعب..

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو" ابرق مؤخرا برسالة الى الاتحاد الايراني لكرة القدم أبدى عبرها رغبته لزيارة ايران ومشاهدة مباراة كرة قدم بحضور السيدات على مدرجات الملعب.

وتمكنت السيدات الايرانيات من الحضور في ملعب "آزادي" بالعاصمة طهران لأول مرة بعد 40 عام لمشاهدة مباراة ايران وكامبوديا ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 لكرة القدم.

وكان قد ارسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وفداً للحضور في هذه المباراة، حيث أعرب عن أمله بأن تتمكن السيدات الايرانيات اللواتي يتشوقن لمتابعة مباريات كرة القدم عن كثب في الملاعب، من الحضور بكل حرية على مدرجات الملعب ضمن بيئة آمنة، ومن المقرر أن يتوجه وفد من الفيفا الى طهران قبل زيارة إنفانتينو تمهيدا لزيارته.