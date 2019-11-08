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رقم الخبر: 267653 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 12:12 الاقسام: دوليات  
الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع حصارها عن كوبا

الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع حصارها عن كوبا

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا غير ملزم يدعو واشنطن لرفع حصارها الاقتصادي والمالي عن كوبا، في خطوة تتكرر منذ عام 1991.
وصوتت 3 دول فقط هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وللمرّة الأولى البرازيل، ضد القرار الذي أيدته 187 دولة.
وامتنعت دولتان عن التصويت هما أوكرانيا، وللمرة الأولى كولومبيا الحليف الوثيق لواشنطن.
وتحجج وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوغو بأن قراره التصويت ضد القرار يستند إلى الحاجة لمكافحة الشيوعيّة، معتبرا أن "تأثير كوبا على الدول النامية في منظومة الأمم المتحدة عار يجب غسله".
من جهتها، قالت كولومبيا إنها اتخذت قرار الامتناع عن التصويت بسبب "الموقف الكوبي العدائي واستقبال هافانا إرهابيين كولومبيين على أراضيها ودعمها النشط للنظام الاستبدادي والدكتاتوري (للرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو الذي يمثل تهديدا للأمن القومي والإقليمي".
والولايات المتحدة التي تفرض حصارا على كوبا منذ 1962، شددت عقوباتها عليها منذ تولى الجمهوري دونالد ترامب السلطة خلفا للديموقراطي باراك أوباما الذي شهد عهده تقاربا بين البلدين.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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