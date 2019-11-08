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رقم الخبر: 267652 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 11:53 الاقسام: محليات  
زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب مناطق في شمال غرب ايران

زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب مناطق في شمال غرب ايران

ضرب زلزال قوي نسبيا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي بلدة "تَرك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة 02:17:03 من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (22:43:03 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).
واضاف ان الزلزال وقع في عمق 2 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 47.64 والطول الشرقي 37.76 درجة.
وافادت التقارير الواردة بان الزلزال شمل محافظات مجاورة ايضا وهي اذربيجان الغربية واردبيل وزنجان وقزوين وكيلان.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع ضحايا او اصابات او اضرار مادية.

 
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