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رقم الخبر: 267651 تاريخ النشر: تشرين الثاني 08, 2019 الوقت: 11:47 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يوعز بتعبئة جميع الامكانيات والاغاثة المؤثرة لمنكوبي الزلزال

الرئيس روحاني يوعز بتعبئة جميع الامكانيات والاغاثة المؤثرة لمنكوبي الزلزال

اوعز الرئيس الايراني حسن روحاني بتعبئة جميع الامكانيات والاغاثة المؤثرة والسريعة لمنكوبي الزلزال الذي ضرب مناطق بمحافظة اذربيجان الشرقية فجر اليوم الجمعة.

وخلال اتصال هاتفي اجراه صباح اليوم الجمعة مع محافظ اذربيجان الشرقية محمد رضا بورمحمدي، اطّلع الرئيس روحاني على ابعاد حادثة الزلزال وحجم الاضرار الواقعة واوضاع المصابين.
واصدر رئيس الجمهورية الايعازات اللازمة بشان الاغاثة المؤثرة والسريعة للمناطق المنكوبة بالزلزال وتلبية الحاجات الفورية والضرورية للمنكوبين ، مؤكدا على اعداد جميع الامكانيات من قبل مختلف المؤسسات في مسار الاسراع بتقديم الخدمات والاغاثة للمتضررين والمصابين.
من جانبه استعرض محافظ اذربيجان اوضاع المناطق المنكوبة بالزلزال والاضرار الناجمة ، واكد على تعبئة جميع امكانيات لجنة ادارة الازمة بالمحافظة ، معلنا بدء الاسكان الطارئ للمنكوبين.
يذكر ان زلزالا قويا نسبيا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم الجمعة ضواحي بلدة "تَرك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.
واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة 02:17:03 من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (22:43:03 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).
واضاف ان الزلزال وقع في عمق 2 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 47.64 والطول الشرقي 37.76 درجة.
وافادت التقارير الواردة بان الزلزال شمل محافظات مجاورة ايضا وهي اذربيجان الغربية واردبيل وزنجان وقزوين وكيلان.
واسفر الزلزال لغاية الان عن مصرع 6 اشخاص واصابة عشرات اخرين.

 
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