اعلن رئيس كلية العلوم الطبية في مدينة سراب بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران بان 65 شخصا راجعوا الطوارئ الطبية جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة فجر اليوم الجمعة.

وقال اكبر نادري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان نحو 60 بالمائة من الاصابات كانت جراء الصدمة والاضطراب والخوف والحالات النفسية فيما اصيب عدد بسبب السقوط من السلالم واصيب شخص كبير في السن بنوبة قلبية الا انه تمت معالجته.

من جانبه اعلن رئيس منظمة الطوارئ في محافظة اذربيجان الشرقية فرزاد رحماني عن تضرر بعض المنازل في 3 قرى تابعة لمدينة ميانة.

يذكر ان زلزالا قويا نسبيا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم الجمعة ضواحي بلدة "تَرك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة 02:17:03 من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (22:43:03 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

واضاف ان الزلزال وقع في عمق 2 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 47.64 والطول الشرقي 37.76 درجة.

وافادت التقارير الواردة بان الزلزال شمل محافظات مجاورة ايضا وهي اذربيجان الغربية واردبيل وزنجان وقزوين وكيلان.