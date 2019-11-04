ففي الجولة العاشرة من الدوري الممتاز عصر اليوم الاثنين استضاف نادي فولاد خوزستان على ملعبه الخاص نادي برسبوليس ومني بخسارة 1/0 لصالح الضيف الاحمر .

وكان الناديان يتطلعان لتحقيق الفوز للبقاء ضمن زمرة الفرق التي تتنافس في صدارة الدوري حيث تمكن الفريق الضيف من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة في انطلاق المبارة نفذها اللاعب مهدي ترابي وسجل هدف السبق لبرسبوليس وتبادل الفريقان الهجمات دون جدوى لتنتهي المباراة بهدف يتيم لصالح الفريق الضيق .

وبهذا الفوز رفع نادي برسبوليس رصيده الى 19 نقطة في مركز الوصافة خلف نادي سباها بفارق الاهداف فيما بقي فولاد يراوح في مكانه في المركز السادس حيث تجمد رصيده عند 16 نقطة .

ويلتقى يوم غد الثلاثاء ناديا سباهان متصدر الدوري وتراكتور تبريز فيما يواجه نادي استقلال طهران على ارضه نادي صنعت نفت ابادان .