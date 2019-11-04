وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال اجتماع الاستثمار والتنمية بمحافظة يزد (وسط البلاد)، نوّه واعظي بحلول مناسبة "13 ابان (4 تشرين الثاني / نوفمبر)، حيث اليوم العالمي لمقارعة الاستكبار و واقعة نفي الامام الخميني (رض) قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران واقتحام وكر التجسس الامريكي.

وقال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية : ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي واعادة فرضها للحظر الاقتصادي وممارسة الضغوط الاقتصادية القصوى ضد الشعب الايراني، ايضا حدث في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

واضاف : ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي واعادة فرضها للحظر الاقتصادي وممارسة الضغوط الاقتصادية القصوى ضد الشعب الايراني، ايضا حدث في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

وشدد واعظي، على انه رغم الظروف العصيبة والحرب النفسية والموجة الاعلامية التي اثارته الولايات المتحدة ضد ايران، لكن الجمهورية الاسلامية تمكنت بفضل مقاومة الشعب الايراني و وعي جميع المسؤولين والتوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الاسلامية من اجتياز الظروف العصيبة الراهنة لتنعم البلاد في عامنا هذا بظروف افضل كثيرا مما كانت عليه خلال العام الماضي.

وتابع : لقد بات واضحا للجميع باننا قادرون على حل مشاكلنا وان الاعداء فشلوا في تحقيق اهدافهم وبلوغ مآربهم ضد الشعب الايراني.

وفيما نوه بجهود الحكومة الهادفة الى ترسيخ التنمية الشاملة في البلاد، صرح هذا المسؤول رفيع المستوى : نحن نستطيع من خلال التكاتف والتآزر فيما بيننا وانطلاقا من طاقاتنا الوطنية ان نتغلب على المشاكل ونمضي قدما نحو تطوير جميع المحافظات الايرانية.