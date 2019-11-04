عضو اللجنة الدستورية عن الحكومة: مناقشات الدستور لم تبدأ بعد

دمر سلاح الجو الروسي والسوري سلسلة منتقاة من المواقع التابعة للمسلحين الصينيين في "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جبهة النصرة" قرب الحدود السورية التركية بريف إدلب.

وقال مصدر ميداني في ريف إدلب إن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ سلسلة من الغارات الجوية مستهدفا مواقع وتحركات مسلحي "هيئة تحرير الشام" و"الحزب الاسلامي التركستاني" على عدة محاور بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الغربي الممتدين على طول الحدود مع تركيا.

وقال المصدر الميداني أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت مواقع ومقرات تابعة للحزب الإسلامي التركستاني في ريف جسر الشغور، وتحديدا في الجانودية والبشيرية وعين الباردة، كانت تستخدم كمقرات عسكرية للقيادة والسيطرة وتحوي أسلحة ومعدات لوجستية.

وأشار المصدر إلى أن سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الروسي مستهدفا تلك المقرات، وأسفرت عن تدميرها بشكل كامل بالإضافة إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحا.

كما رصدت وحدات الاستطلاع في الجيش السوري تحركات معادية لمسلحي "جبهة النصرة" وحلفائهم، كانوا يعملون على نقل شحنات أسلحة وذخائر باتجاه مواقعهم على محاور (كفرنبل وكفروما وحيش والتح ومعرتحرمة) جنوب إدلب، ليتكفل الطيران الحربي السوري بتدمير الأهداف وقتل وإصابة من يقومون على عمليات النقل.

وأضاف المصدر: خلال صباح الاثنين تم تدمير ما يزيد عن 30 موقعا ومقرا تابعا للتنظيمات المسلحة في ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الغربي، كاشفا عن أن سعي المجموعات المسلحة في الآونه الأخيرة إلى تحصين مواقعها في ريف ادلب الجنوبي والجنوبي الغربي من خلال نقل مسلحين وأسلحة وذخيرة حيث يتم التعامل مع هذه التعزيزات بكل الوسائط النارية المناسبة من قبل وحدات من الجيش السوري.

هذا وغادرت القافلة الأمريكية التي تعرضت الأحد للقصف من قبل فصائل مسلحة موالية لأنقرة، إلى إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي.

وذكر مصدر محلي أن هذه القافلة وصلت القامشلي في الحسكة قادمة من قاعدة صرين، التي تم إخلاؤها مؤخرا بريف عين العرب شمال شرقي سوريا، وتوجهت بعد ذلك إلى إقليم كردستان العراق.

الى ذلك استشهد 4 مدنيين سوريين بانفجار عبوة ناسفة زرعتها قوات الاحتلال التركي في قرية أم العصافير بريف رأس العين شمال غرب الحسكة، بينما واصلت المجاميع التكفيرية التابعة لتركيا جرائمها بحق الأهالي وممتلكاتهم.

وأفادت وكالة "سانا" بأن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات التكفيرية واصلت جرائمها بحق الأهالي وأقدمت الاثنين على سرقة محاصيلهم الزراعية المخزنة في منازلهم في قرية المناجير والقرى المجاورة بريف رأس العين.

وحولت قوات الاحتلال التركي مدرسة المناجير إلى نقطة عسكرية في الوقت الذي واصل فيه طيران التجسس التركي تحليقه في أجواء رأس العين وريف تل تمر شمال غرب الحسكة.

ومنذ عدوانه على الأراضي السورية في التاسع من الشهر الماضي أقدمت قوات النظام التركي ومرتزقته من التكفيريين على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.

كما أفاد مراسل سانا بأن تعزيزات جديدة للجيش العربي السوري توجهت من بلدة تل تمر إلى القرى والبلدات الحدودية بريف الحسكة الشمالي الشرقي لمواجهة العدوان التركي.

من جانبه قال نقيب المحامين السوريين وعضو المجموعة المصغرة للجنة الدستورية من جانب الحكومة نزار اسكيف إن مناقشات الدستور لم تبدأ بعد داخل المجموعة المصغرة، لأنه لا يوجد جدول للأعمال حتى الآن.

وقال اسكيف، الاثنين، "من أسس التنظيم أن يكون هناك جدولا للأعمال، مبني على مفرزات ومنتجات اللجنة الموسعة، وهذا هو دور اللجنة الموسعة، نحن إذا كان تعريفنا لجنة صياغة، سنصيغ بناء على ما ناقشته اللجنة الموسعة، وحتى الآن لا يوجد بين يدينا أي جدول أعمال، لا يوجد فرز لما انتجته اللجنة الموسعة".

وأضاف "هذا إما دليل إهمال من طرف أخر أو تعقيد، هذا عبارة عن خلفية قراءة، لكن نحن بالمعنى الدستوري جاهزين، لكن يجب أن يكون هناك مادة أساسية نتحاور عليها".

وردا على سؤال حول بدء مناقشة الدستور، قال اسكيف "حتى الآن لا [لم تبدأ المناقشات]، لأنه لا يوجد أي منتج بين أيدينا، يقال إنه بعد قليل سنبدأ الاجتماع، ضمن أي معيار، هذا سيكون مجال حواري ونقاشي".

وأردف قائلاً "نحن لسنا على عجلة لسبب بسيط وهو مصلحة الشعب ومصلحة الدولة".

وحول النقاط الخلافية بين الأطراف، قال اسكيف "طبعا هناك نقاط خلاف واختلافات كثيرة، هي بالملخص موضوع الانتماء، الفارق بين المنتمي واللا منتمي والفارق بين المتلقي وبين المبدع هذا هو الفارق الأساسي".

يذكر أنه كان من المقرر أن تبدأ أعمال اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري، الاثنين، وهي لجنة مكونة من 45 شخصا، يستمر عملها لمدة خمسة أيام، ويعد ذلك تدعو إلى انعقاد اللجنة الموسعة التي تضم 150 شخصا، في حال إحراز تقدم في صياغة الدستور، لتتم مناقشتها وتعديلها واعتمادها من اللجنة الدستورية.

ويذكر أن اللجنة الدستورية السورية المكونة من 150 عضواً مقسمة بالتساوي على ثلاث مجموعات من 50 عضوا لكل من الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بدأت اجتماعاتها في 30 تشرين الأول/أكتوبر في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وستعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا [15 عضوا من كل مجموعة] بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.