أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن كل من يقوم بمساعدة المخالفين لنظامي الإقامة والعمل يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ریال والترحيل.

وقالت المديرية، الاثنين، في بيان لها إن العقوبة ستنفذ على كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وحذرت أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل، وخاصة العمالة المنزلية، وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة المالية، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل، إن كان المدير وافدا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية آليا من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر".

هذا ويعاني الكثير من العمال الآسيويين في المملكة من الاستغلال والانتهاكات والظلم والقهر وفق ما أكدت جماعات حقوق الإنسان.

وكثرت في الآونة الأخيرة شكاوى العاملات الآسيويات في السعودية إثر تعرضهنّ للاستغلال والانتهاكات الجسدية من أرباب عملهن.

ودعت حكومة بنغلادش السلطات السعودية إلى إعادة عاملة بنغلالية من المملكة تدعى سومي أكتير، نشرت في مقطع فيديو على موقع "فيسبوك"، تعرضها لإعتداء منافي للأخلاق ومن دون رحمة من قبل أرباب عملها السعوديين، ما أثار احتجاجات في دكا ضد ما يتعرض له العمال في المملكة.

وقالت أكتير البالغة 25 عاما في مقطع الفيديو: "ربما لن أعيش لفترة أطول.. أرجوكم أنقذوني، لقد سجنوني لمدة 15 يومًا وبالكاد قدموا لي الطعام.. لقد أحرقوا يدي بالزيت الساخن".

ودعت الحكومة في بنغلاديش، الأحد، الوكالة الرسمية المسؤولة عن تصدير اليد العاملة إلى إعادة أكتير إلى الوطن "في أسرع وقت".

وقالت الجمعية الحقوقية البنغالية التي تعنى بالعمال المهاجرين "أوفيباشي كارمي أونايان بروغرام"، الشهر الماضي، إن 61 بالمئة من 110 نساء تمت مقابلتهن بعد عودتهن من الخارج، والعديد منهن عدن من السعودية، ادعين تعرضهن لإساءات.

وأفادت إحدى أكبر المؤسسات الخيرية في العالم "بي آر آي سي" أنه تمت استعادة 48 عاملة هذا العام وحده من السعودية.

في سياق غير متصل كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن آخر المستجدات للحالة المدارية للعاصفة "مها" تشير إلى تطورها من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها، إن "سرعة الرياح تقدر حول مركزه 170 كيلومترا/ ساعة، ويتحرك باتجاه الشمال نحو الشمال الغربي داخل بحر العرب".

وأكدت استمرارها في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة بشأنها عند حدوث أي مستجدات، حيث أن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة.

كما دعت الهيئة السعودية، الجميع إلى متابعة عاجلة لتقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

​وكانت هيئة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، كشفت في وقت سابق، أن آخر المستجدات للحالة المدارية "مها" (MAHA)، تشير إلى تطورها من "عاصفة مدارية" إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى"، وموقعه عند خط عرض 17.6 درجة شمالا وخط طول 66.2 درجة شرقا.

وأفادت بأن "سرعة الرياح حول مركزه تقدر بين 60 - 65 عقدة (110-120 كم في الساعة)، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقد". وقالت إنه يتوقع أن يتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية" خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

*مناورة بحرية سعودية دولية

من جهة اخرى أعلنت وزارة الدفاع السعودية الأحد عن انطلاق مناورات بحرية بمشاركة 56 دولة على رأسها الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان إن "القوات البحرية الملكية السعودية شاركت في فعاليات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات ( أي أم إكس 19)".

وأوضحت الوزارة أن المناورات "انطلقت فعالياتها الاحد من قيادة البحرية المركزية الأمريكية في المنطقة الممتدة من

واشارت وزارة الدفاع السعودية الى "مشاركة 56 دولة و7 منظمات عالمية في المناورات، التي ستنفذ على مرحلتين"، دون أن توضح مدة المناورات.