أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الإدارات والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين.

وقال عون​ خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، الأحد، إن "التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات".

وشدد على أن الإصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، "من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها".

وأوضح الرئيس اللبناني أن النداءات التي وجهها إلى المتظاهرين والمعتصمين "عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها"، مشيرا إلى انه "لا بد من الحوار مع هؤلاء المتظاهرين في الساحات من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة".

ونقل كوبيتش إلى الرئيس عون اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمسؤولين الآخرين في الأمم المتحدة بتطورات الأوضاع في لبنان، مؤكدا "استعداد المنظمة لمساعدة لبنان في المسائل، التي يرغب في تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة".

كما طالب وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل بإنشاء مجلس شيوخ وتطبيق اللامركزية وتأسيس دولة مدنية في لبنان.

من جانب آخر أفادت وسائل إعلامية بحصول تدافع بين الجيش اللبناني والمتظاهرين الذين قطعوا أوتوستراد البحصاص - بيروت، الاثنين، وسط إطلاق الجيش الرصاص المطاطي باتجاههم أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين.

إلى ذلك ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المتظاهرين قطعوا أوتوستراد (القلمون - بيروت) بالشاحنات، كما أغلق المتظاهرون جسر الرينغ وطريقي الزوق وجل الديب شمال بيروت، وعدة طرقات في البقاع وعكار وصيدا​​​، رغم الإجراءات الأمنية المشددة للتصدي لقاطعي الطرق.

وكان المتظاهرون دعوا جميع اللبنانيين إلى الإضراب العام الاثنين، وتعطيل الحركة في المرافق العامة والخاصة.

واحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين الأحد في بيروت وطرابلس ومدن لبنانية أخرى، بعد دعوات للاعتصام تحت اسم "أحدُ الوحدة"، وتزامن ذلك مع تجمعات لمناصرين لـ"حزب التيار الوطني الحر"، شهدها محيط القصر الرئاسي في بعبدا دعما للرئيس ميشال عون.