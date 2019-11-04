وتستولي على 129 دونما من أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل

سيطرت قوات العدو الصهيوني، الاثنين، على 129 دونما من أراضي الفلسطينيين في بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش قوله: إن قوات العدو أصدرت أمراً عسكرياً بالاستيلاء "وضع اليد" على 129 دونما.

وأشار إلى أن المنطقة المستولى عليها تقع ضمن حدود بلدة الظاهرية في الحوض رقم 4 في موقع واد الخليل، وضمن حدود السموع في الحوض رقم 6 في موقع الشيخ عتين خربة عتين.

وبين الخبير حنتش أن الهجمة الاستيطانية طالت آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في كافة انحاء الضفة الغربية بحجة شق طرق وبناء جدار الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات.

وكانت قوات العدو استولت الأحد على 500 دونم من الأراضي الفلسطينية شرق القدس المحتلة.

في السياق طالب الاتحاد الأوروبي الاثنين سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع عملياتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مجدداً التأكيد على موقفه الرافض لهذه العمليات بوصفها “غير قانونية”.

وقالت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الاثنين إن “موقف الاتحاد الأوروبي إزاء سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ثابت لا يتغير إذ أن كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم في المنطقة”.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت في تشرين الأول الماضي على بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب البيان الكيان الصهيوني بإيقاف جميع العمليات الاستيطانية بما فيها إنشاء نفق لربط المستوطنات ببعضها محذراً في الوقت ذاته من عواقب هذه الخطوة.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين صعدت سلطات الاحتلال من مخططاتها الاستيطانية والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.

من جانب آخر شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت 15 فلسطينيا من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت شابا بعد مداهمة منزله ببلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

كما اعتقلت طالبا بجامعة النجاح بعد مداهمة سكنه الجامعي بحي المخفية في نابلس.

واعتقلت قوات العدو أسيرا محررا عقب اقتحام مخيم جنين والانتشار في أحياء مختلفة منه.

كما اعتقلت قوّات العدو شابين عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما في مدينة يطّا جنوب الخليل.

وفي وقت سابق، اعتدت قوّات العدو على عائلة النّاشط عماد أبو شمسية بالضرب، واعتقلت نجله من منزله في حيّ تل الرميدة وسط مدينة الخليل، كما اعتدت على زوجته وعدد من النشطاء واحتجزوهم.

*المستوطنون الصهاينة يدنسون الأقصى المبارك

كما اقتحم مستوطنون صهاينة، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة العدو الخاصة، وسط قيود على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 67 متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وتخلل تلك الاقتحامات، محاولات من قبل المتطرفين لأداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، مما يثير استياء وغضب المصلين وحراس المسجد.

وتفرض شرطة العدو إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند البوابات الخارجية، فيما تواصل منع دخول العشرات منهم للمسجد منذ فترات.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وقوات العدو الصهيوني.