وافق مجلس النواب المصري على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 ، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية.

وجاء الإعلان في جلسة الأحد، عقب إلقاء رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بيانا بالأسباب الداعية لحالة الطوارئ.

وقال مدبولي: "في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 ، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية".

كما نص القرار على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المذكور.

من جهة اخرى أعلنت القيادة العامة للجيش المصري عن مقتل 83 شخصا من العناصر المسلحة منذ نهاية سبتمبر الماضي خلال سلسلة مداهمات نفذتها القوات المسلحة والشرطة.

وجاء في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أن "جهود القوات المسلحة والشرطة اسفرت خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضي ولغاية الاثنين عن تدمير 14 مخبأ وملجأ ونفقين استخدمتها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 115 آلية (عربة دفع رباعي)، و33 سيارة، و93 دراجة نارية تابعة لهم".

كما أسفرت العمليات، بحسب البيان، عن "القضاء على 77 إرهابيا و6 آخرين شديدي الخطورة، عثر بحوزتهم على عشرات الأسلحة بشمال ووسط سيناء".