قررت محكمة التمييز الكويتية سجن سفير كويتي يعمل لدى إحدى الدول في الخارج 7 أعوام مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بتهمة الاختلاس.

وأسندت النيابة العامة للسفير تهمة اختلاس مبلغ مالي بقيمة 220 ألف دينار (726 ألف دولار).

وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية التي لم تذكر اسم السفير أو مقر عمله، أن الحكم القضائي تضمن عزل السفير، في الوقت الذي تشهد فيه المحاكم الكويتية قضايا اختلاس واستيلاء على المال العام في بضع جهات رسمية.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.