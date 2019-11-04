  • الإثنين ٦ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267572 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 20:34 الاقسام: عربيات  
الكويت: سجن سفير 7 سنوات لإدانته بالاختلاس

الكويت: سجن سفير 7 سنوات لإدانته بالاختلاس

قررت محكمة التمييز الكويتية سجن سفير كويتي يعمل لدى إحدى الدول في الخارج 7 أعوام مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بتهمة الاختلاس.

وأسندت النيابة العامة للسفير تهمة اختلاس مبلغ مالي بقيمة 220 ألف دينار (726 ألف دولار).

وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية التي لم تذكر اسم السفير أو مقر عمله، أن الحكم القضائي تضمن عزل السفير، في الوقت الذي تشهد فيه المحاكم الكويتية قضايا اختلاس واستيلاء على المال العام في بضع جهات رسمية.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0600 sec