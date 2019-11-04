شنّ طيران العدوان السعودي سلسلة غارات إجرامية على محافظتي صعدة وحجة وقطاع عسير، خارقًا اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني الاثنين أن طيران العدوان شن أكثر من 65 غارة معظمها على محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تعرضت قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على الربوعة بقطاع عسير.

وفي محافظة الحديدة، نفذ مرتزقة العدوان محاولتي تسلل شرق التحيتا مع قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في خرق خطير لاتفاق السويد؛ بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن المتورطين في الخيانة قصفوا بالرشاشات مناطق متفرقة من مديرية حيس، فيما قامت جرافات العدوان باستحداث تحصينات قتالية في كيلو 16 ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وأوضح مصدر أمني آخر أن قوى العدوان نفذت محاولة ليل الأحد تقدم شرق التحيتا بمحافظة الحديدة ترافق معها قصف مدفعي وتمشيط بالعيارات المتوسطة والثقيلة، مشيرًا إلى أن الجيش واللجان تمكنوا من التصدي لقوى العدوان وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد دون أن يتمكنوا من احراز أي تقدم.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، قال إن طيران دول العدوان شن أكثر من 150 غارة على محافظتي صعدة وحجة مع تصعيد مستمر في جبهات الحدود ومناطق أخرى خلال اليومين الماضيين.