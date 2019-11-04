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رقم الخبر: 267570 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 17:51 الاقسام: اقتصاد  
32 شركة أوروبية مستعدة للمشاركة في صناعة النفط الإيرانية

32 شركة أوروبية مستعدة للمشاركة في صناعة النفط الإيرانية

أعلن رئيس لجنة الطاقة بغرفة تجارة طهران، إستعداد 32 شركة أوروبية للمشاركة في صناعة النفط الإيرانية، وقال: إن هذه الشركات تريد من وزارة النفط حماية التعاون مع الشركات الإيرانية.

وأشار رضا بايدار، في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، الى رغبة الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون في صناعة النفط الايرانية، مؤكداً: في العام ونصف العام الماضيين، تفاوضت لجنة الطاقة في غرفة تجارة طهران مع المندوبين القادمين إلى إيران وقد توصلنا أخيراً إلى قائمة تضم 114 شركة. وأضاف: تم تسجيل أسماء هذه الشركات في مجال الطاقة وفي الشؤون الدولية لغرفة تجارة طهران؛ وبسبب الظروف الاقتصادية ومقاطعة النفط الإيرانية، بدأنا مراسلاتنا.

وصرح بايدار: واصلنا محادثاتنا في المعارض والمؤتمرات الدولية، وأخيراً فان 32 شركة أوروبية أعلنت استعدادها للمشاركة في صناعة النفط الإيرانية للمساهمة في عملية نقل المعرفة التقنية، بالإضافة إلى المشاركة في البناء ورأس المال. وقال: ان هذه الشركات من إيطاليا وإسبانيا واليونان وبولندا وبريطانيا وألمانيا وهولندا ورومانيا.

 
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