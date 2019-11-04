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رقم الخبر: 267569 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 17:51 الاقسام: محليات  
طهران تفند بشدة مزاعم "وول ستريت جورنال"

طهران تفند بشدة مزاعم "وول ستريت جورنال"

فند المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي مزاعم صحيفة وول ستريت جورنال القاضية بان ايران اقترحت اطلاق الخدمات القنصلية بين ايران واميركا .
وكذب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اليوم الاثنين بشدة التقرير الأخير لصحيفة وول ستريت جورنال حول اقتراح إيران للولايات المتحدة لإطلاق خدمات قنصلية.
وادعت صحيفة وول ستريت جورنال امس الأحد في تقرير لها عن قضية العلاقات الإيرانية الأمريكية بأن طهران قدمت اقتراحًا لإطلاق خدمات قنصلية.
وجاء في جانب من هذا التقرير ان مسؤولا أمريكيا اعلن إن إيران دعت مؤخرًا عبر قناة السفارة السويسرية راعية المصالح الاميركية في طهران إلى إطلاق خدمات قنصلية .
واضاف التقرير ان المسؤول الامريكي يقول ان ايران تأمل في أن تستخدم الخدمات القنصلية لتسهيل المحادثات بشأن تبادل السجناء. وان إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لم ترد بعد على هذا الطلب ، وهو علامة أخرى على البرود العميق للعلاقات.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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