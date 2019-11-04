زنغنة يتوقع مزيداً من خفض إنتاج النفط بإجتماع أوبك القادم توقع وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، الاتفاق على مزيد من تخفيضات الإنتاج في الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ديسمبر/ كانون الأول.