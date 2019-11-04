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رقم الخبر: 267568 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
زنغنة يتوقع مزيداً من خفض إنتاج النفط بإجتماع أوبك القادم

زنغنة يتوقع مزيداً من خفض إنتاج النفط بإجتماع أوبك القادم

توقع وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، الاتفاق على مزيد من تخفيضات الإنتاج في الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ديسمبر/ كانون الأول.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية، عن زنغنة، قوله رداً على سؤال بشأن الاجتماع القادم لأوبك: "نتوقع أن يزداد إنخفاض إنتاج النفط بشكل أكبر، مما يعني أننا سنشهد مزيداً من التراجع من جانب أوبك للسوق".

 
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